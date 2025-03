It.insideover.com - Big data, Ia, droni: così ingegneri e capitali della Silicon Valley cambiano la guerra

Negli ultimi anni è emerso un “nuovo complesso militare-industriale” che vede protagoniste le aziende tecnologiche. Questo fenomeno, analizzato in dettaglio da Michael T. Klare, indica un’alleanza sempre più stretta tra il Pentagono e l’industria high-tech, con profonde implicazioni per la conduzionee la sicurezza globale . Di seguito esaminiamo i punti chiave di questa trasformazione: le aziende coinvolte, le tecnologie emergenti, la collaborazione Pentagono-, le conseguenze strategichenuova corsa agli armamenti tecnologici e le critiche etiche sollevate da Klare e altri esperti.Le aziende tech protagonisteDifesaTradizionalmente il complesso militare-industriale statunitense era dominato da giganti come Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon (RTX), Boeing e General Dynamics.