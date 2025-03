Oasport.it - Biathlon oggi in tv, startlist Inseguimenti Nove Mesto 2025: orari, programma, streaming

, sabato 8 marzo, giornata di(Cechia), settima tappa della Coppa del Mondo di. Sulle nevi ceche le gare sui quattro poligoni potrebbero andare a cambiare lo spartito rispetto a quanto è accaduto nelle Sprint. Dalle 14.55 prenderanno il via gli uomini, mentre alle 17.40 è prevista la gara femminile. Da capire quali saranno le condizioni meteorologiche, legate alle alte temperature.In casa Italia, grandi attese per Tommaso Giacomel. Il trentino, grazie al secondo posto nella Sprint in territorio ceco, ha ottenuto il quarto podio consecutivo nel massimo circuito internazionale, non dimenticando l’argento mondiale nella 20 km Individuale. A far compagnia a Giacomel, ci saranno Lukas Hofer, Patrick Braunhofer e Daniele Cappellari.Da capire nella prova femminile la condizione di forma di Dorothea Wierer.