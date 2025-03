Panorama.it - Biancaneve: Ascolta la canzone "Aspetto un desiderio", colonna sonora del nuovo film Disney

rivisita un classico senza tempo con il, in uscita nelle sale italiane il 20 marzo 2025. Diretto da Marc Webb, il live-action riporta in vita la fiaba con Rachel Zegler nel ruolo della protagonista e Gal Gadot come la temibile Regina Cattiva. La storia rimane fedele alle origini, ma con una nuova e affascinante interpretazione, arricchita da unaoriginale composta da Benj Pasek e Justin Paul.In Italia, la versione doppiata vede Eleonora Segaluscio interpretare le canzoni di, mentre Serena Rossi dà voce alla Regina Cattiva nelle sue performance musicali. Un momento imperdibile delè laun", che rappresenta il cuore della magia dilaunsu tutte le piattaforme musicali digitali e lasciati trasportare nell'incanto di questa nuova avventura cinematografica.