Ilfattoquotidiano.it - Berta, Tare o Paratici: il casting per il nuovo direttore sportivo del Milan entra nel vivo. E salgono le quotazioni dell’ex Atletico Madrid

Non è per nulla disteso il clima in casa. E se Conceiçao ieri ha voluto provare a fare chiarezza sul suo presunto (presunto?) malcontento, scaricando l’ex portavoce (“Non so perché abbia dovuto dire quelle cose, forse è stato pagato da qualcuno, lo chiariremo attraverso le vie legali”), sul piano della dirigenza si gioca una partita fondamentale: quella della scelta del. È cosa nota la divisione interna – non per forza polemica, ma comunque con visioni diverse – che esiste in questo momento nel club: da un lato l’ad Furlani con la famiglia Singer, proprietaria del Fondo Elliott (rimasto nel board societario rossonero); dall’altro Ibrahimovic, che formalmente è un advisor del gruppo RedBird, presieduto da Cardinale.E in questa direzione va interpretato il viaggio di Furlani a New York per incontrare proprio Cardinale: un modo per provare a riequilibrare i rapporti di forza e fare in modo che le tensioni che si sono create e che sono via via aumentate in questi mesi possano finalmente estinguersi.