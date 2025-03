Unlimitednews.it - Berrettini e Musetti approdano al terzo turno a Indian Wells

(USA) (ITALPRESS) – Matteoe Lorenzoraggiungono ilal Masters 1000 di, il primo della stagione, in programma all’Tennis Garden (montepremi di 8.963.700 dollari) insieme al WTA 1000.Come dieci giorni fa a Dubai,, 29esimo nel ranking Atp e 28esima testa di serie, tornato in Top 30 per la prima volta da giugno 2023, ha sconfitto Cristopher O’Connell (75) in due set e con punteggio speculare, 7-6(2) 6-2 allora, 6-2 7-6(2) in questa occasione. Peraltro proprio contro l’australiano aveva ottenuto anche la sua unica vittoria nei Masters 1000 nel 2024, a Shanghai. Una curiosità nel primo set: sul 5-5 30-15, cinque minuti di review al “Var” per una presunta invasione del romano smentita dall’analisi delle immagini.