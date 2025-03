Bergamonews.it - Bergamo premiata tra i comuni Plastic Free 2025: un riconoscimento per l’impegno nella sostenibilità

. Si è svolta questa mattina, sabato 8 marzo a Napoli, presso il Teatro Mediterraneo, la cerimonia di premiazione dei, alla presenza del presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo Antonio Decaro e del Sindaco di Napoli e Presidente Anci Gaetano Manfredi.Sono 122 le città italiane premiate, tra cui 10 in Lombardia. Per la prima volta,ottiene questo prestigioso, frutto deldell’Amministrazione comunalegestione virtuosa dei rifiuti,raccolta differenziata eriduzione dell’uso dellaa.“È una grande soddisfazione essere premiati insieme a tante città che si adoperano per l’ambiente e per una società più attenta agli ecosistemi. Il nostro impegno quotidiano è e sarà sempre più intenso, a tutela del territorio e delle future generazioni.