Benvenuti in Italia la terra delle opportunità… per gli altri

Diciotti, rimborso da capogiro per i migranti. Ecco quante migliaia di euro prenderanno a testaMentre milioni dini si arrampicano sugli specchi per pagare le bollette, mentre i pensionati contano i centesimi per permettersi un chilo di pasta e i giovani si rassegnano a stipendi da fame, arriva la notizia che cambia tutto: se vuoi un bel gruzzoletto in, non ti serve lavorare, ti basta essere stato su una nave sei giorni.Sì, avete capito bene: la Corte di Cassazione ha stabilito che 41 migranti eritrei meritano un risarcimento che oscilla tra 41.000 e 72.000 euro a testa (fonte Corriere.it Roma) per essere stati “trattenuti in modo forzato e arbitrario” a bordo della nave Diciotti nel 2018. Insomma, più di quanto una famigliana media riesca a mettere da parte in vent’anni di sacrifici.