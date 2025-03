Juventusnews24.com - Bennison svela: «Ho cominciato a giocare presto a calcio. All’epoca ero praticamente l’unica, oggi…» – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24: «Ho». Le parole della centrocampista della Juventus Women al podcast Stories of StrenghtLa centrocampista della Juventus Women Hannaha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante il podcast Stories of Strenght. Le parole della giocatrice bianconera.– «Homoltoe ho amato subito questo sport. Non ricordo molto bene quando, ma giocavo con i bambini a scuola. Non era proprio normale perchè ero, ma ognuno è libero di. Non ci facevo molto caso, mi piaceva troppoe mi divertivo. Durante la mia infanzia le cose stavano cambiando ma poche sognavano di diventare professioniste. Il movimento è molto cresciuto da quando ho iniziato e sta crescendo»Leggi su Juventusnews24.