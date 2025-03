Anteprima24.it - Benevento a caccia dei tre punti, Pazienza: “Serve la vittoria per ritrovare serenità”

Tempo di lettura: 2 minutiIlè atteso domani dal derby del “Pinto” contro la Casertana con i giallorossi che andranno alla alla ricerca di un successo che manca dallo scorso 5 gennaio. A presentare il match nella sala stampa “Marco Santamaria” del “Ciro Vigorito” ci ha pensato mister. Un discorso che è partito dalle situazioni legati ai giocatori in dubbio, Viscardi e Lanini su tutti.“Lanini è rientrato ieri in gruppo dopo il pestone ricevuto, abbiamo aspettato che riuscisse a mettere gli scarpini e nel frattempo abbiamo cercato di fargli fare un lavoro fisico per mantenere la condizione. Viscardi, invece, ha avuto l’influenza. La sua situazione deve essere valutata giorno per giorno. Starà con noi, ma vedremo come evolverà la situazione. Starita dal primo minuto? Può essere una soluzione praticabile, il giocatore sta bene e si è allenato benissimo”.