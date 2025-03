Ilgiorno.it - Benedetta, mamma coraggio. Dalla malattia rara del figlio un gruppo che aiuta altre famiglie

Leggi su Ilgiorno.it

Ildelle mamme va in capo al mondo per trovare soluzioni ai problemi dei figli. È la storia diSirtori, monzese, commercialista edi due figli. Il più piccolo Pierluigi, oggi 12 anni, è affetto da sindrome di Angelman, unaneurologica che si manifesta con iperattività, ipereccitabilità, difetto di attenzione, disturbi del sonno, epilessia, ritardo cognitivo, nel linguaggio e nel movimento. Pierluigi ha avuto una diagnosi tardiva, avendo una forma più leggera dellache non si evidenzia dai primi mesi di vita. A tre anni, dopo la prima crisi epilettica è arrivata la diagnosi.ha guardato trasecolata il medico, di fronte a questasconosciuta che prefigurava una vita a tinte fosche. Ma non si è persa d’animo. Grazie alla curiosità, pazienza e tenacia che la caratterizzano, ha dedicato notti e fine settimana a fare ricerche in rete per saperne di più.