Secoloditalia.it - “Bene il Piano per Gaza”: l’iniziativa araba incassa l’appoggio di Italia, Francia, Germania e Regno Unito

Leggi su Secoloditalia.it

“Noi, ministri degli Esteri di, accogliamo con favoredi undi ripresa e ricostruzione per”. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta del ministro degli Esterino Antonio Tajani, del francese Stephane Sejourné, del britannico David Lammy e della tedesca Annalean Baerbock.I 4 ministri europei dicono sì alarabo per“Ilindica un percorso realistico per la ricostruzione di– continua la nota – e promette, se attuato, un miglioramento rapido e sostenibile delle catastrofiche condizioni di vita dei palestinesi che vivono a”. Nella dichiarazione dei quattro ministri europei si sottolinea che “gli sforzi di ripresa e ricostruzione devono basarsi su un solido quadro politico e di sicurezza accettabile sia per gli israeliani che per i palestinesi, che garantisca pace e sicurezza a lungo termine”.