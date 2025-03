Sport.quotidiano.net - Beffa allo stadio dei Marmi, la Carrarese fa la partita ma esce battuta dal Frosinone: 0-1

Carrara, 8 marzo 2024 – Clamorosodeidove laha finito per perdere unache poteva e doveva vincere per quanto creato in campo. Colpa di alcuni errori marchiani sotto rete nel primo tempo ma anche di una svista arbitrale incredibile nella ripresa quando né arbitro né var hanno visto un fda rigore e da ultimo uomo di Oyono su Cherubini lanciato a rete. Ilha colpito in una delle rarissime occasioni avute sfruttando anche qualche rimpfortunoso in area nell’azione del gol che ha portato al gol di Cichella. Ma riavvolgiamo il nastro., le foto dellaIl primo tempo è stato tutto di marca apuana con almeno tre occasioni clamorose da rete fallite, tutte da Finotto. I padroni di casa già all’8’ hanno creato un grande pericolo con bel lancio in profondità di Illanes per Zanon il cui cross non è stato incredibilmente appoggiato in rete da Finotto.