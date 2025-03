Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 10 al 15 marzo 2025: Hope frena con Thomas

Leggi su Davidemaggio.it

E’ sfida tra Ridge e Eric a. Padre e figlio competeranno sulle passerelle per la migliore collezione d’alta moda. Nel frattempo,continua a vivere la sua relazione consenza però impegnarsi troppo. Maggiori info su quello che accadrà nelleche seguono.è in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5 e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da lunedì 10 a sabato 15Lunedì 10: Ridge entusiasta per RJRidge è entusiasta al pensiero che il figlio si sia finalmente lanciato nella moda come lui ha sempre desiderato, ma pur essendone fiero e felice è anche contrariato e in ansia per l’atteggiamento di suo padre che lo sfida apertamente. Ridge sa che produrre una collezione è un lavoro sfibrante ed è sempre più convinto che Eric debba farsi da parte e che ora sia senza dubbio il suo momento sia come stilista che come amministratore dell’azienda di famiglia.