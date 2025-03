Basket serie C La Juve torna in campo con il pensiero ad Andrea

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo la fondamentale vittoria contro San Vincenzo, la BnvPontedera è attesa da un’altra sfida cruciale nel percorso salvezza. Oggi alle ore 18:30, la squadra sarà impegnata nella lunga e insidiosa trasferta contro Sansepolcro, e dovrà fare i conti con il viaggio di oltre due ore, un fattore che potrebbe influire sulla freschezza fisica e mentale. Servirà quindi il giusto atteggiamento fin dal primo minuto per cercare di portare a casa altri due punti fondamentali. La vittoria contro San Vincenzo ha rappresentato una boccata d’ossigeno per la classifica e soprattutto, un’iniezione di fiducia dopo la pesante sconfitta subita a Fucecchio ma la squadra ha reagito con carattere, riuscendo a battere un avversario di grande qualità, con giocatori esperti per una prestazione solida, costruita su un’ottima tenuta difensiva e sulla capacità di sfruttare al meglio il gioco interno, sopperendo a una serata poco brillante nel tiro da tre punti.