Basket Serie B Interregionale Goldengas Senigallia dilagante

Pescara annichilito 60-106, salvezza diretta più vicina, 8 marzo 2025 – Nella quarta giornata del girone salvezza della seconda fase, laconferma il suo buon momento, vincendo la terza partita consecutiva e salendo, considerando i 12 punti che si portava dietro dalla prima fase, a quota 18, in zona salvezza diretta: soltanto le prime tre infatti di questo gruppo a 12 squadre centreranno direttamente la permanenza in categoria e laha tutte le carte in regola per farcela.Contro un Pescara giovanissimo e che, ultimo in classifica con 4 punti, rischia invece la retrocessione diretta (soltanto l’ultima infatti va subito in C), la più esperta squadra di Petitto soffre un po’ nei primi minuti in cui è sotto di qualche punto, poi coi canestri di Giacomini, Clementi e Venga passa a condurre, chiude il primo quarto avanti 15-20 e quindi dilaga in un match che dal secondo periodo è a senso unico e non ha davvero più storia.