Sport.quotidiano.net - Basket Serie B femminile. L’Aymarà Costone sogna l’impresa in quel di Livorno. Fattorini: "Gara ostica, servirà una prova maiuscola»

Leggi su Sport.quotidiano.net

La festa della donna? Le ragazze delsperano di festeggiarla in campo. Alle 19è di scena al PalaCencioni di, casa della Pielle, quinta forza del campionato. Per le ladies allenate da coach David(nella foto) si tratta di un vero e proprio esame di maturità: non solo per la forza dell’avversario, che ha 10 punti in più delle senesi in classifica, ma anche perché ilha la possibilità di misurare e testare i miglioramenti fatti registrare nell’ultimo periodo al cospetto di una squadra attrezzata e forte. Però, con 5 vittorie in 7 partite disputate nel girone di ritorno (all’andata le affermazioni delle senesi erano state solo 3),non deve temere nessuno e, anzi, deve scendere in campo la consapevolezza della propria forza, oltre che la determinazione necessaria per cercare altri punti, necessari e indispensabili per la propria rincorsa alla salvezza: ad oggi e per la prima volta in stagione, ilsarebbe salvo senza passare dai playout (a cui accedono le ultime 4 squadre) ma la quint’ultima posizione va adesso difesa con le unghie e con i denti, in un’ultima metà di girone di ritorno che metterà di fronte le senesi a tutte avversarie che occupano la parte alta della classifica.