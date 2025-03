Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: le gare della giornata 21 e dove vederle

Bologna, 8 marzo 2025 – Sarà la sfida salvezza tra Vanoli Cremona e Napolia fare da apripista questa sera alle ore 20 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 1) al 21° turno del campionato diA ditargato Unipolsai, che sarà spalmato su tre giorni. Un match a cui la formazione lombarda, che all’andata si è imposta per 87-81, arriva dopo il ko nel derby contro Brescia. Deve però riscattare un ko piuttosto pesante anche Napoli, reduce dal passo falso interno contro Pistoia. Ledi domenica e lunedì Domani, domenica 9 marzo, lariprenderà invece il suo corso con la gara in programma alle ore 12 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN), al PalaSerradimigni di Sassari, tra la Dinamo Banco di Sardegna padrona di casa e l’Umana Reyer Venezia: i biancoblù puntano ad uscire da una spirale di risultati negativi che li ha visti andare ko nelle ultime tre uscite, mentre in casa Umana Reyer è forte la voglia di riscatto dopo l’eliminazione dall’Eurocup per mano di Gran Canaria, capace di imporsi sugli orogranata per 84-80 al fotofinish.