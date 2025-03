Oasport.it - Basket, la Vanoli Cremona lotta ma batte Napoli nell’anticipo della 21a giornata di Serie A. Corey Davis MVP con 28 punti

Laper 40? ma riesce ad avere la meglio su una mai domanell’unico anticipoventunesimaA di! I lombardi vincono per 94-85 trovando il guizzo decisivo nel quarto conclusivo, con la partita a lunghi tratti in equilibrio per merito delle due squadre che non hanno arretrato di un centimetro. Per laquesta vittoria è importante soprattutto per la classifica, conche aggancia Scafati e Varese a quota 12e lasciaall’ultimo posto con 10al pari di Pistoia.si prende il premio di MVP con una prestazione mostre da 28, insieme a Stefan Nikolic che mette a referto 15. Doppia cifra anche per Semaj Christon (14), con Leonardo Totè che si immola piazzando 21ma non bastano ad evitare il ko ai partenopei insieme alla doppia doppia sfiorata da Tomislav Zubcic con 16e 9 rimbalzi.