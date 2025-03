Oasport.it - Basket femminile, vittorie per San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni negli anticipi della 19a giornata di Serie A1

Leggi su Oasport.it

LaA1 diha completato da pochi minuti i duedel sabato sera (Sandi-Battipaglia e Alpo Villafranca-San) valevoli per la diciannovesima, con le restanti tre partite divise tra domani domenica 9 marzo (Schio-Tortona e Venezia-Faenza) e martedì 12 marzo (Brescia-Campobasso): ecco come sono andate le partite odierne.L’Alama Sandirispetta il fattore campo battendo per 56-51 l’O.ME.P.S. Battipaglia e si issa così alposto cancellando così il ko di sette giorni fa contro la Bertram Tortona. Le ospiti iniziano meglio con un primo quarto da 9-13, con le patavine che reagiscono nella seconda frazione ed impattano nel punteggio all’intervallo lungo (25-25). Nella ripresa la partita prosegue sul filo dell’equilibrio, con le due squadre che lottano punto a punto e si ritrovano ancora in perfetta parità alla terza sirena (37-37).