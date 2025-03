.com - Basket B nazionale / Ecco il derby: Jesi gioca per i play off, Fabriano per i play in

Palla a due domenica 9 marzo ore 18 al Palatriccoli. I due punti serviranno per raggiungere il primo importante obiettivo stagionale. All’andata, il 5 gennaio, il quintetto di Ghizzinardi si impose per 52-68. Chieti escluso dal campionato, la nuova classificaVALLESINA, 8 marzo 2025 – Torna la madre di tutte le partite e come si suol dire ‘ilnon bisognarlo ma vincerlo’.Tornerà, finalmente, anche un colpo d’occhio all’interno del Palatriccoli con le due tifoserie che si confronteranno a sostegno ognuna delle rispettive squadre, oltre, ovviamente, a qualche sfottò che non guasta mai.Torna pure l’importanza della posta in palio perchè un successo diavvicinerebbe sempre più la formazione di Ghizzinardi aioff, mentre se i due punti dovessero andare al quintetto di Niccolai i cartai si garantirebbero iin.