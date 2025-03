Zon.it - Baronissi ospita il secondo incontro di “Medicina in Comune”: focus sull’alcolismo

Prosegue il ciclo di incontri “in“, l’iniziativa promossa daldiin collaborazione con il Dipartimento didell’Università di Salerno. Dopo il successo del primo appuntamento, ilsarà dedicato a un tema di grande rilevanza sanitaria e sociale: l’alcolismo.L’evento si terrà presso la Sala del Consiglio del Palazzo di Città, in Piazza della Repubblica a(SA). A guidare la discussione sarà la Dott.ssa Antonella Santonicola, ricercatrice in Gastroenterologia presso l’Università di Salerno, che approfondirà le conseguenze dell’abuso di alcol sulla salute e le possibili strategie di prevenzione e trattamento.L’alcolismo rappresenta una problematica diffusa che incide non solo sulla salute fisica e mentale delle persone colpite, ma anche sul contesto familiare e sociale.