Noinotizie.it - Barletta: incendio in casa, anziana salvata dai vicini Corto circuito

Forse da una termocoperta si è originato ilche ha provocato l’nell’abitazione. Accaduto stamattina a. Una donna di 92 anni, che era sola in, è stata messa in salvo dai. Allertati i soccorritori ed i vigili del fuoco, questi ultimi hanno spento le fiamme. Sopralluogo per la messa in sicurezza. L'articoloindai proviene da Noi Notizie..