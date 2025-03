Ilrestodelcarlino.it - Barford contro Galloway. Il ‘cambio della guardia’ più funzionale ai biancorossi

Sarà uno dei duelli più interessanti del big-match21esima giornata del campionato di serie A, che tra 48 ore vedrà affrontarsi, al PalaBigi, l’Unahotels e Trapani. Parliamo dello sJaylen-Langstonovvero, nell’ordine, il presente e il recente passato nel ruolo di guardia titolare biancorossa. E proprio il dilemma: era meglio la Reggio con il "Gallo" ex Nba di lungo corso, o quella attuale: con il 29enne esterno del Tennessee tra le sue fila, è stato uno dei temi caldi di questi mesi tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Se si guarda al contesto generale, i dubbi sono pochi. Nel sistema creato nella presente annata da coach Dimitris Priftis,(foto sotto a sinistra) ci sta come il proverbiale cacio sui maccheroni, mentre le caratteristiche tecniche diavrebbero avuto più problemi a integrarsi con i tasselli del mosaico reggiano versione 2024/2025; in particolare in tema di gestione dei possessi e di intesa con il playmaker titolare, Cassius Winston, decisamente più propenso a costruirsi azioni in proprio, a finalizzarle e a servire assist al bacio ai lunghi, piuttosto che il suo predecessore: Briante Weber, che aveva letture e modo di giocare più adatte a integrarsi con