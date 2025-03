Ilgiorno.it - Bardelli, dimissioni in due tempi. Lunedì intervento in Consiglio. Il Pd a Sala: comitato per Milano

Lesono pronte, ma l’assessore alla Casa Guidole formalizzerà solo, dopo che avrà spiegato la sua posizione incomunale. L’annunciato incontro tra il sindaco Giuseppee lo stessosi è svolto ieri mattina a Palazzo Marino. L’attuale assessore, avvocato di professione, vicino a Cl, è entrato al faccia a faccia con il primo cittadino in una posizione scomoda. In alcune intercettazioni telefoniche collegate all’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari l’ex dirigente comunale Giovanni Oggioni, infatti,nel dicembre 2023, quando non era ancora assessore, affermava "dobbiamo far cadere questa Giunta" e criticava aspramente l’operato dell’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e dell’ex direttrice di settore Simona Collarini.