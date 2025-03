Inter-news.it - Barcellona in lutto per la morte di un membro dello staff: rinviata la partita contro l’Osasuna

Il mondo del calcio è inper la tragica scomparsa di undella prima squadra del. La notizia ha scosso profondamente il club blaugrana, al punto che i giocatori hanno chiesto la sospensione delladi LaLiga, prevista per la serata di oggi.SOSPESA – Ilpiange la scomparsa di Carles Miñarro Garcia, medico della prima squadra del. Si tratta di una figura a stretto contatto con la prima squadra. Una figura rispettata all’interno del club, sempre vicino ai giocatori per garantire la loro salute e il loro recupero fisico. Il presidente del, Joan Laporta, ha comunicato personalmente la tragica notizia alla squadra negli spogliatoi, provocando un’ondata di dolore e incredulità tra giocatori etecnico. Nel momento in cuistava completando il riscaldamento in campo, i giocatori delsono rimasti a lungo negli spogliatoi, visibilmente provati.