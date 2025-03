Lanazione.it - Banco Fiorentino e ANT: visite oncologiche gratuite per la salute delle donne

Leggi su Lanazione.it

di Sandra NistriFIRENZENon solo mimose da regalare ma un impegno concreto per la. Al di là della tradizione, la ricorrenza dell’8 marzo può rappresentare infatti un’opportunità anche per riflettere e agire concretamente a favore dellae del benessere, con iniziative mirate in questo senso. Questa la scelta, ad esempio, delche, insieme ad ANT-Associazione nazionale tumori per la Toscana, continua a sostenere i programmi di prevenzione oncologica, offrendoper la diagnosi precoce di diverse patologie. Test in grado, spesso, di salvare vite attraverso una valutazione tempestiva, quando i sintomi della malattia non sono evidenti. Per il 2025, in particolare, gli sforzi dell’istituto di credito con ANT sono focalizzati su quattro importanti progetti: Progetto Mammella (dedicato allesotto i 45 anni), Progetto Ginecologia, Progetto Tiroide e Progetto Melanoma (questi ultimi due aperti anche agli uomini).