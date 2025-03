Dayitalianews.com - Bambini adescati al parco ed online per farli prostituire. Hanno tutti tra 9 e 15 anni… L’indagine choc della Polizia. Arrestati due uomini di 43 e 52 anni a Roma

Un’indagine che svela un pericolo silenziosoUna vicenda inquietante ha scosso la Capitale, portando all’arresto di duedi 43 e 52, accusati di adescamento e sfruttamento di minori. Le indagini, condotte dal Centro Operativo per la Sicurezza Ciberneticadi Stato e coordinate dalla Procura disvelato come i due individui avessero avvicinatotra i 9 e i 15sia nei parchi pubblici che attraverso piattaforme di gioco.Tutto è partito dalla denuncia di un genitore, preoccupato per le strane richieste ricevute dal figlio. Da quel momento, gli investigatoriavviato controlli approfonditi, scoprendo un quadro allarmante che ha portato al fermo immediato dei responsabili.Come riportato dai colleghi ditoday, l’analisi tecnica dei dispositivi sequestrati ha restituito agli investigatoripostale un quadro delicato e complesso per il quale i duedi 43 e 52, oltre alla partecipazione e realizzazione di videochat conai quali veniva richiesta la produzione di video e foto a contenuto sessuale, valutavano la possibilità di intrattenere rapporti sessuali con un bambino di 10che conoscevano, figlio di un amico di famiglia.