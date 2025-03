Calcionews24.com - Ballotta a Juventusnews24: «Thiago Motta? Ci vuole programmazione e pazienza per costruire. Su Juve Atalanta e lo Scudetto…»

Leggi su Calcionews24.com

Marcoha parlato in esclusiva a. Le parole del portiere ex Lazio sulla sfida contro l’e molto altro Marco, ex portiere della Lazio ha parlato in un’intervista esclusiva a. Ecco le sue parole alla vigilia della partita contro l’e sulla stagione dei bianconeri. Come arrivano lantus e l’a questa .