Ballando con le Stelle avrà uno spin off con la stessa giuria

La Rai punta sull’usato sicuro. Archiviata l’esperienza dell’anno scorso con l’AcchiappaTalenti, Milly Carlucci dovrà fare a meno anche de Il Cantante Mascherato per il suo programma primaverile. Al suo posto, è in arrivo unooff dicon le.Dopo i rumors delle ultime settimane, a confermare l’arrivo della ‘novità’, è stato Ivan Zazzaroni, ospite di Luisella Costamagna ieri sera a Tango su Rai 2.Looff, io so, che saranno quattro puntate di venerdì, non so se è già ufficiale o meno, me ne ha parlato Giancarlo (De Andreis, autore di, ndDM).La versione primaverile didovrebbe andare in onda di venerdì, dal 9 al 30 maggio, sempre in prima serata su Rai 1. Inoltre, stando a quanto dichiarato da Zazzaroni, al bancone dei giudici non ci dovrebbero essere modifiche:Ti immagini Milly che cambia?.