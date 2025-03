Anteprima24.it - Bagnoli, annuncio da occupanti municipalità: “Accolta nostra richiesta di consiglio su bradisismo qui”

Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo ottenuto ilmonotematico asul”. L”arriva all’assemblea, al quarto giorno di occupazione della10. Cittadini e attivisti sono nella sede municipale in via Acate, e partono applausi. Una delle richieste al Comune di Napoli, appunto, era la convocazione di un incontro pubblico. In quell’occasione, le istituzioni saranno chiamate a dare risposte, rispetto a una serie di misure invocate dagli. “Abbiamo conquistato una prima vittoria” dicono dal Laboratorio Politico Iskra.Alla segreteria del sindaco, i manifestanti si erano detti pronti a continuare l’occupazione. Ma adesso si entra nel merito delle questioni. Lunedì prossimo, 10 marzo, alle 15 in via Verdi riunione tra comitati e l’amministrazione.