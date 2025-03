Lanazione.it - Baccelli: "Due Mari, doccia fredda". Sacchetti replica: "Atto coerente"

Leggi su Lanazione.it

"Non capisco il ricorso al Tar del Comune". Due, il dossier infinito. La mossa di Palazzo Cavallo rimbalza a Firenze e corre sul doppio binario di un’opera strategica. Che tutti, proprio tutti vogliono, ma sulla quale i nodi sircigliano. Dove? Sulle famigerate bretelle di collegamento nel traretino. L’assessore toscano Stefano, non nasconde perplessità "dopo l’intesa raggiunta nell’incontro in Regione con Provincia, Comune e l’allora commissario straordinario Simonini". Il vertice risale ad aprile 2024 e "in quella sede la Regione sostenne la richiesta del Comune di rivedere le bretelle di San Zeno e San Giuliano, ma il commissario disse che non era tecnicamente possibile per la funzionalità del progetto. Fu comunque raggiunta un’intesa sulla revisione di un trdella provinciale 21 tra la rotatoria di Ponte a Chiani e l’innesto della superstrada.