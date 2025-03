Ilgiorno.it - Baby pusher a 15 anni, spacciano droga davanti all’oratorio: presi i “cavallini” di un pregiudicato a Milano

, 8 marzo 2025 – I due adolescenti seduti su una panchina di piazza Gasparri, a due passi da un oratorio e dall'area giochi per bambini di un parchetto. Gli agenti in borghese dell'Investigativa del commissariato Comasina ne osservano i movimenti: sanno che da quelle parti si spaccia, ma non hanno informazioni su minorenni che fanno da "". E invece è così: a un certo punto, uno dei quindicenni, che per camminare si appoggia a una stampella, si alza e si dirige verso una cantina dello stabile lì di fronte. Torna dopo pochi secondi e scambia qualcosa con un cliente. Poco dopo, eccolo insieme a un ventinovenne: i due parlottano, poi l'adulto passa al ragazzino un mazzo di chiavi. È l'inizio di un'indagine-lampo che si concluderà con l'arresto dell'uomo e con una denuncia a piede libero per la compagna di lui e per i due quindicenni, che vivono nel quartiere alla periferia nord die che sono stati riaffidati ai genitori.