B1 donne | alle 1830 al PalaLirone di Castel Maggiore è atteso in fanalino di coda Teramo Fcredil | parte domani l’operazione riscatto E coach Ghiselli ritrova anche Bongiovanni

Sport.quotidiano.net - B1 donne: alle 18,30 al PalaLirone di Castel Maggiore è atteso in fanalino di coda Teramo. Fcredil: parte domani l’operazione riscatto. E coach Ghiselli ritrova anche Bongiovanni

Operazione. LaBologna è reduce dal primo ko stagionale in trasferta, maturato a Ravenna, al tie break di una settimana fa. Interrotta una striscia di nove vittorie in altrettante precedenti gare giocate lontano dal, la squadra dicerca continuità tra le mura amiche: al palazzetto di18,30 arriverà la Rg Futuradicon 6 soli punti in carniere e che attende solo l’aritmetica della retrocessione in B2. L’avversaria di questa diciottesima giornata arriva all’appuntamento con una striscia aperta di 14 ko consecutivi: insomma, sulla carta la vittoria dovrebbe essere una formalità per la, che nonostante l’ultimo stop ha mantenuto 4 punti di margine sulla seconda della classe e 8 sul quarto posto, primo escluso dai playoff.