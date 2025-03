Universalmovies.it - Avatar: Fire and Ash | Nuova foto da Empire Magazine

La rivistaha pubblicato nei giorni scorsi unadaand Ash, terzo atteso capitolo dell’epopea cinematografica di James Cameron.Con l’immagine che vi proponiamo in fondo alla pagina, la rivista ha anche riportato una serie di interessanti dichiarazioni offerte dal regista Cameron e dagli sceneggiatori Amanda Silver e Rick Jaffa, il cui focus è stata la genesi diand Ash, inizialmente nato come parte di “La via dell’acqua“, secondo capitolo della saga.“In poche parole, avevamo troppe grandi idee racchiuse nel primo atto del secondo film“, dice Cameron, svelando il processo della stanza degli sceneggiatori di. “Il film si muoveva come un treno ad alta velocità e non stavamo approfondendo abbastanza i personaggi. Quindi ho detto, ‘Ragazzi, dobbiamo dividerlo‘”.