Ilgiorno.it - "Avanti con il Salva Italia. Atti comunali bloccati. I dirigenti hanno paura"

con il "" o con il "famiglie" e basta con lo stop a ogni tipo di pratica urbanistica negli ufficiper ladella firma da parte deie dei funzionari di Palazzo Marino. Federico Oriana, presidente di Aspesi, associazione tra le società di sviluppo immobiliare, che è tra i promotori di Milano Prossima, progetto di coinvolgimento civico sull’emergenza abitativa, resta favorevole a una legge che provi a sbloccare lo stallo urbanistico milanese. Oriana, ancora favorevole alMilano? "Non mi piace chiamarlo così. Preferiscofamiglie. Noi, come Aspesi, siamo favorevoli a una legge per uscire da questa situazione. La stessa norma attualmente in discussione in Senato. Sì, perché altrimenti facciamo diventare due ecomostri le Residenze Lac? O demoliamo i palazzi in cui i cittadini già vivono? È impensabile.