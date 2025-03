Genovatoday.it - Auto in fiamme, intervento dei vigili del fuoco

Leggi su Genovatoday.it

Momenti di paura venerdì sera, 7 marzo 2025, per l'incendio di un'mobile a Campo Ligure in Valle Stura. Il Comune ha pubblicato il video del veicolo insui social poco dopo le ore 20 spiegando che l'uscita dal paese da via Gramsci era stata chiusa, rendendo obbligatorio il transito.