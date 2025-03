Ilrestodelcarlino.it - Autismo, contributi dalla Regione. Domande entro il 10 aprile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le famiglie con persone affette dal disturbo dell’possono presentare domanda per ricevere. Lavuole sostenere le spese per gli operatori specializzati che effettuano interventi educativi e riabilitativi basati sui metodi riconosciuti dall’Istituto superiore della sanità. "In arrivo nuoviregionali destinati a sostenere le famiglie che si trovano ad affrontare la quotidianità con persone affette da disturbo dello spettro autistico. È importante fornire un aiuto concreto a chi vive questa sfida – interviene l’assessore ai servizi sociali Francesca D’Alessandro –, garantendo un supporto adeguato che possa migliorare la qualità della vita di tutti i membri della famiglia. Siamo consapevoli che prendersi cura di una persona conpuò comportare difficoltà significative.