Aumento shock | il caffè al bar diventa un lusso quotidiano

Milano - Il prezzo dell'espresso al bar in Italia ha subito un incremento medio del 20% rispetto al 2021, con variazioni significative tra le diverse città, rendendo la pausaun'abitudine sempre più costosa per i consumatori. Negli ultimi anni, il prezzo dell'espresso al bar ha registrato unsignificativo, trasformando una consuetudine quotidiana in unper molti italiani. Secondo uno studio del Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) in collaborazione con Assoutenti, il costo medio di una tazzina è passato da 1,03 euro nel 2021 a 1,22 euro nel gennaio 2025, segnando un incremento di oltre il 19%. Variazioni territoriali nei prezzi L'analisi dei prezzi nelle principali città italiane evidenzia notevoli differenze. Bolzano si conferma la città con ilpiù caro, con un prezzo medio di 1,43 euro, seguita da Trento, Pescara e Trieste, dove una tazzina costa in media 1,34 euro.