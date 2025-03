Lanazione.it - Aulla, trova un ordigno bellico vicino casa

(Massa Carrara), 8 marzo 2025 –della Seconda guerra mondiale rinvenuto ad. È stato rinvenuto in via Verpiana. La segnalazione alle autorità locali è partita da una cittadina. Da quanto appreso, l’è un proiettile di artiglieria, corroso dalle intemperie ma in buono stato di conservazione. È stato scoperto dalla donna nelle vicinanze della propria abitazione. L'area è stata delimitata da carabinieri e polizia municipale dicon un'ordinanza del sindaco, Roberto Valettini, con interdizione della circolazione e transito nella zona. Le operazioni di bonifica, con il disinnesco dell', sono previste per lunedì 10 marzo alle 10.