.com - Auguri a tutte le donne, oggi e tutti i giorni!

L’8 marzo, il mondo si tinge di giallo. Una data che trascende i confini nazionali, linguistici e culturali per celebrare metà dell’umanità e ricordare battaglie che continuano a scrivere pagine di storia. La Giornata Internazionale della Donna affonda le sue radici in un terreno intriso di lotte operaie e rivendicazioni politiche che risalgono ai primi del Novecento. Non un semplice tributo, ma un monumento vivente alla determinazione femminile che ha sfidato secoli di disparità.Contrariamente a quanto spesso si crede, l’origine della festa non è legata a un singolo tragico evento. La narrazione che collega questa ricorrenza all’incendio della fabbrica Triangle di New York del 1911, dove persero la vita 146 lavoratrici, rappresenta una sovrapposizione storica inaccurata. La verità storica ci parla invece di un processo graduale, iniziato nel febbraio 1909, quando il Partito Socialista Americano organizzò la prima “Giornata della Donna” a New York.