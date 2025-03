Notizie.com - Attenzione anche alla truffa Spid adesso: così ti svuotano il conto in un attimo

Ecco la nuovache prende di mira locol fine di rubare accrediti e svuotare conti correnti. Come bisogna difendersi.tiilin un– notizie.comè un acronimo che sta per sistema pubblico di identità digitale. Il strumento, ormai familiaremaggioranza degli italiani, è sostanzialmente una chiave univoca, che garantisce l’accesso a vari servizi online della pubblica amministrazione e alle aree personali di altri enti privati aderenti. Tutto ciò attraverso un’unica identità digitale.Tale identità è fondamentalmente composta da un nome utente e una password, e si presenta come un processo di autenticazione per un accesso garantito, semplice e sicuro in siti sensibili relativi a servizi fiscali e sanitari, aree personali di istituti di credito, dell’INPS o di altre istituzioni.