Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli senza Mazzarani e Minicucci

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lo scorso anno la sfida tra Avezzano eallo stadio dei Marsi ‘Sandro Cimarra’ finì con la beffa finale del gol realizzato dai padroni di casa al 90’ dopo una gara dominata dai bianconeri ospiti. Una sfida ‘stregata’ con l’più volte vicino al gol, andato in rete con D’Alessandro che si era poi visto annullare la sua realizzazione e con un predominio territoriale palese.che dovette uscire dal campopunti proprio a causa del gol di Marzuillo all’ultimo minuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Stavolta la compagine del Patron Graziano Giordani si recherà in Abruzzo con una solidità difensiva ritrovata e con un pizzico di esperienza in più in questo durissimo campionato di Serie D. Mister Simone Seccardini dovrà fare a meno di due pedine fondamentali come il difensore Federicoe l’attaccante Manelentrambi appiedati dal Giudice Sportivo dopo i cartellini gialli presi domenica contro il Castelfidardo.