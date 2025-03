Oasport.it - Atletica, Ludovica Cavalli guadagna la finale dei 3000 agli Europei Indoor. Del Buono e Majori eliminate

ha staccato con disinvoltura il biglietto per l’atto conclusivo deimetri, chiudendo la propria batteria in terza posizione con il tempo di 8:55.47. L’azzurra ha tenuto un buon ritmo fin dalle battute iniziali, rimanendo in scia all’irlandese Sarah Healy e all’olandese Maureen Koster e sgretolando progressivamente il gruppo. Il passaggio del turno era garantito alle prime sei, davanti non si sono risparmiate nemmeno quando la situazione era cristallizzata.La 24enne genovese, che ha lasciato la guida tecnica di Stefano Baldini e che da inizio anno è seguita dal tedesco Thomas Dreissigacker, vanta un personale di 8:44.40 siglato a Metz un paio di anni e in stagione si è espressa in 8:47.12 sempre nella località francese. Stamattina ha chiuso alle spalle di Healy (8:55.