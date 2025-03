Atletica Europei indoor | Diaz oro nel salto triplo Iapichino batte Mihambo nel lungo

Leggi su Sportface.it

Arrivano quattro medaglie per l’Italia nella penultima giornata deglidiad Apeldoorn. La prima medaglia d’oro di giornata della spedizione azzurra in Olanda porta la firma di AndyHernandez. L’italo-cubano si prende il gradino più alto del podio neltoccando i 17.71 al penultimo tentativo. Battuto il tedesco Max Hess, che è d’argento con un 17.43 trovato al primo tentativo. Gara difficile per, che apre in 16.37 per poi salire in terza piazza a metà gara in 17.05. Dopo il quarto tentativo saltato, l’italo-cubano mette giù la misura dell’oro e piega la resistenza dell’ottimo Hess, battuto nonostante il season best. Miglior prestazione mondiale del 2025 per Andy, che conquista il primo oro della carriera. Terzo titolo azzurro nella storia della manifestazione, dopo Fabrizio Donato, attuale coach di, a Torino 2009 e Daniele Greco a Goteborg 2013.