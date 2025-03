Atletica Europei indoor Apeldoorn | Cavalli in finale nei 3000m Baffour e Ceccarelli avanti nei 60m

Leggi su Sportface.it

Missione compiuta per Ludovica, che centra l’accesso alladei 3000 metri femminili aglidi2025. Prova solida per l’azzurra, che da metà gara in poi si ritrova nel gruppo delle prime sei. Tanto sarebbe bastato per guadagnarsi un posto in(passavano le prime sei delle due batterie), ma l’azzurra fa ancora meglio tagliando il traguardo al terzo posto in 8:55.47, a 12 centesimi da Sarah Healy. La ligure tenterà l’assalto al suo primato personale (8:44.40) nellache si terrà domani sera.“Ho cercato di correre il più semplice possibile. Ho visto che potevo entrare bene in, per cui quando siamo rimaste in sei mi sono chiesta ‘perché sto continuando ad andare forte?'”, racconta l’azzurra nelle parole riportate dalla Fidal. Niente da fare, invece, per Federica Del Buono e Micol Majori, rispettivamente ottava e nona nella seconda batteria.