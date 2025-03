Oasport.it - Atletica, è caccia azzurra alle medaglie nella terza giornata degli Euroindoor! Iapichino, Diaz, Dallavalle, Sioli puntano in alto

E’al podio per l’Italiae penultimadi gare agli europei di Apeldoorn. Tante le carte da medaglia per la spedizione italiana, da Larissanel lungo ae Dallavnel triplo, dae Lando nell’a Bruni nell’asta, fino ad arrivare a Ceccarelli che affronta i 60 piani da campine in carica ma con una condizione non ottimale. Inizia con i 60 ostacoli dell’eptathlon ladi gare. L’eptathlon che vede al comando lo svizzero Ehammer davanti al tedesco Steinforth e al norvegese Skotheim si concluderà nell’arco dellacon il scon l’asta e i 1000 metri.10.20 scattano le batterie dei 3000 metri donne. Melissa Courtney-Bryant punta al titolo europeo nei 3000 metri indoor. Con il 8:28.69 corso a Boston, è la quarta migliore di sempre in Europa.