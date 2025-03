Unlimitednews.it - Atletica, Diaz oro e Dallavalle bronzo nel salto triplo agli Europei indoor di Apeldoorn

(OLANDA) (ITALPRESS) – AndyHernandez è meda d’oro neldi. Ilolimpico di Parigi 2024 tocca i 17,71 al penultimoe batte il tedesco Max Hess, che è d’argento con un 17,43 trovato al primo tentativo. Doppia meda per l’Italia, che piazza anche Andreasul podio con 17,19. Miglior prestazione mondiale del 2025 per Andy, mentre arriva il season best per Hess. Il francese Thomas Gogois è quarto con 16.51.IN AGGIORNAMENTO – foto IPA Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo