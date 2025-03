Oasport.it - Atletica, Ceccarelli avanza in semifinale agli Europei Indoor da campione uscente. Baffour promosso sui 60

Stephen Awuahnon ha avuto un tempo di reazione eccellente (0.158) nelle batterie dei 60 metri, ma dopo l’uscita dai blocchi di partenza si è prodigato in un bel gesto tecnico e sembrava in lizza per chiudere nelle prime quattro posizioni che garantivano la qualificazione diretta alle semifinali. Attorno a metà gara, però, l’azione dell’azzurro si è appesantita e nel finale è sembrato poco fluido, chiudendo in quinta posizione con il tempo di 6.65. Il 21enne non è riuscito a replicare le prestazioni dello scorso 25 gennaio, quando a Sheffield firmò il proprio personale in batteria (6.61) seguito dal 6.64 in finale.L’allievo di Ronnie Williams, al grande esordio con la Nazionale in un evento di primaria importanza, ha chiuso alle spalle dello svedese Henrik Laon (6.