Oasport.it - Atletica, Catalin Tecuceanu in finale con il brivido agli Europei Indoor. Decisiva la volata finale

si è qualificato alladegli 800 metri, ma ha dovuto faticare più del previsto alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). L’azzurro è partito molto lentamente e ha accusato un buco nei confronti dell’olandese Ryan Clarke, dello spagnolo Elvin Josué Canales e del polacco Maciej Wyderka, transitando addirittura al sesto posto in 51.90 a metà gara.La situazione è complicata e la forma del nostro portacolori non sembra delle migliori, ma proprio in quel momento inizia la rimonta del 25enne, che al suono della campana è in quinta posizione e sa che deve ulteriormente intensificare l’azione se vuole guadagnarsi l’accesso all’atto conclusivo, riservato ai primi tre classificati di ogni semi.Durante l’ultimo giro riesce a riportarsi sotto ai tre uomini al comando e si ferma alle spalle di Wyderka, non forza il passaggio all’interno e sul rettilineo conclusivo riesce a sopravanzare il polacco all’esterno, chiudendo al terzo posto con il tempo di 1:46.