Atalanta, Maldini e Hien recuperano: sono convocati per la Juve

C’è anche Danielnell’elenco deidi Gian Piero Gasperini per la trasferta che l’affronterà contro lantus domenica 9 marzo alle 20:45 (28ª giornata della Serie A 2024/25).L’attaccante ex Monza è rimasto fermo venerdì per una lombalgia che gli ha impedito di allenarsi, ma il test della vigilia è stato positivo: il mal di sca è stato smaltito e gli ha permesso di lavorare e potersi unire al gruppo.La buona notizia è anche in difesa, dove per un Posch assente – ne avrà per almeno un mese – c’è unodi ritorno dopo tre settimane: smaltito il problema all’adduttore, è già da considerare in ballottaggio con Toloi per una maglia da titolare.Aggregato alla Prima Squadra dall’Under 23 il bomber Vanja Vlahovic, ormai stabilmente nel giro di Gasp.ntus-, idi GasperiniPortieri: Carnesecchi, Rossi, Rui PatricioDifensori: Djimsiti,, Kolasinac, ToloiEsterni: Bellanova, Cuadrado, Palestra, Ruggeri, ZappacostaCentrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Pasalic, Samardzic, SulemanaAttaccanti: De Ketelaere, Lookman,, Retegui, Vlahovic